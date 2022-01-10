Мероприятие организует общественная организация "Свободный выбор" в сотрудничестве с Veteran Hub. Тренинг на тему: "Психологическая устойчивость: Как поддержать других и себя" состоится 29 января.

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Тренерами станут ветеран и психолог Василий Антоняк и специалист в методе когнитивно-поведенческой психотерапии Наталья Стадниченко. Они будут рассказывать участникам о:

  • психотравмирующих событиях и их последствиях;
  • правильной и неправильной поддержке собратьев и сосестер;
  • местах, где можно получить профессиональную помощь ветеранам и ветеранкам;
  • наблюдении за своим состоянием, чтобы быть эффективным, боеспособным и живым.