Психологічна стійкість: у Києві відбудеться тренінг для ветеранів та ветеранок АТО/ООС

10 січня 2022 , 13:45
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Джерело:

АрміяInform

У Києві проведуть психологічний тренінг для ветеранів та ветеранок АТО/ООС. Вони зможуть навчитися пильнувати свій стан, звертатися по допомогу та підтримувати інших.

Захід організовує громадська організація "Вільний вибір" у співпраці з Veteran Hub. Тренінг на тему: "Психологічна стійкість: Як підтримати інших та себе" відбудеться 29 січня.

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Деталі

Тренерами стануть ветеран і психолог Антоняк Василь та фахівчиня у методі когнітивно-поведінкової психотерапії Наталія Стадніченко. Вони розповідатимуть учасникам про:

  • психотравмувальні події та їхні наслідки;
  • правильну й неправильну підтримку побратимів та посестер;
  • місця, де можна отримати фахову допомогу ветеранам та ветеранкам;
  • спостереження за своїм станом, аби бути ефективним, боєздатним і живим.
Довідка: Проєкт запускають завдяки програмі реінтеграції ветеранів. Її реалізує некомерційна організація IREX, що спеціалізується на глобальній освіті та розвитку, за підтримки Державного департаменту США.
Автор: Катерина Сердюк