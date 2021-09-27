На п'яти континентах відбувся Всесвітній фестиваль на захист клімату
Джерело:Global Citizen
Протягом 25 – 26 вересня на п'яти різних континентах відбувся фестиваль Global Citizen Live, який мав на меті привернути увагу до важливих питань захисту довкілля.
Фестиваль стартував у вечері суботи, 25 вересня, в Парижі й тривав до вечора 26 вересня. Його підтримали багато світових зірок.
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Географія фестивалю
Загалом фестиваль охопив одразу всі 5 континентів, крім Антарктиди, і 8 країн світу. Цілодобова трансляція велась з таких міст:
- Париж (Франція),
- Лагос (Нігерія),
- Ріо-де-Жанейро (Бразилія),
- Нью-Йорк (США),
- Лондон (Велика Британія),
- Сеул (Південна Корея),
- Лос-Анджелес (США),
- Мумбаї (Індія),
- Сідней (Австралія).
Хто підтримав фестиваль:
- Біллі Айліш,
- BTS,
- Ед Ширан,
- Елтон Джон,
- Фемі Куті,
- Ліззо,
- Лорді,
- Стормзі,
- Тіву Севідж,
- Ашер і багато інших.
Організатори та партнери фестивалю наголосили на важливості захисту клімату, а також закликали забезпечити рівний доступ до вакцини від коронавірусу у світі. Крім того, вони хочуть посадити мільярд дерев і нагодувати 41 мільйон людей, що голодують.
Всесвітній фестиваль на захист клімату: дивіться відео