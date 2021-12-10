Профессор психологии и автор книги "Умное мышление и навыки лидерства" Арт Маркман рассказал, как определять надежных людей в коллективе. Вот три его совета.

Интересно Мобильность, коллаборация и инклюзивность: принципы, мотивирующие людей в МакДональдз

1. Проанализируйте, насколько они осознаны

Для достижения успеха вам нужны люди, берущие на себя ответственность и делающие свою работу скрупулезно. Как выявить добросовестного сотрудника:

В офисе он будет иметь репутацию человека, достигающего цели. С ним можно иметь дело.

С ним можно иметь дело. Обратите внимание на его внимательность. Член команды, постоянно ошибающийся в написании имен коллег или клиентов, демонстрирует свою несобранность и пренебрежение деталями, что недопустимо.

Член команды, постоянно ошибающийся в написании имен коллег или клиентов, демонстрирует свою несобранность и пренебрежение деталями, что недопустимо. Он должен уметь расставлять приоритеты. Коллеги, пытающиеся охватить максимум задач, часто не в состоянии выполнить свои прямые обязанности.

2. Посмотрите, как они взаимодействуют с другими

Признание и похвала за усилия важны для каждого работника. Внимательно слушайте, как люди, отвечающие за работу в команде, говорят о своих коллегах. Насколько часто они упоминают других людей, сыгравших важную роль в развитии проектов?

Другой важный аспект – отношение к провалам. Лидеры должны брать на себя ответственность за неудавшиеся проекты. Поэтому держитесь как можно дальше от людей, обвиняющих других в неудачах, случившихся под их руководством.

3. Послушайте, что о них говорят другие

Старайтесь избегать коллег, которые сплетничают о других членах команды. Нередко люди, которые плохо отзываются о других, не упустят из виду и вас. Они будут улыбаться вам в лицо, а за спиной – обсуждать с другими сотрудниками. Такой людей еще называют "токсичными", ведь они вносят дисбаланс во взаимоотношения коллег и портят микроклимат в коллективе.