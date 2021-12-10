Професор психології та автор книги "Розумне мислення та навички лідерства" Арт Маркман розповів, як визначати надійних людей у колективі. Ось три його поради.

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1. Проаналізуйте, наскільки вони свідомі

Для досягнення успіху вам потрібні люди, які беруть на себе відповідальність і роблять свою роботу скрупульозно. Як виявити сумлінного співробітника:

В офісі він матиме репутацію людини, яка досягає мети. З нею можна мати справу.

З нею можна мати справу. Зверніть увагу на його уважність . Член команди, який постійно помиляється у написанні імен колег чи клієнтів, демонструє свою незібраність та нехтування деталями, що неприпустимо.

. Член команди, який постійно помиляється у написанні імен колег чи клієнтів, демонструє свою незібраність та нехтування деталями, що неприпустимо. Він має вміти розставляти пріоритети. Колеги, які намагаються охопити максимум завдань, часто не в змозі виконати свої прямі обов'язки.

2. Подивіться, як вони взаємодіють з іншими

Визнання й похвала за зусилля важливі для кожного працівника. Уважно слухайте, як люди, які відповідають за роботу в команді, говорять про своїх колег. Наскільки часто вони згадують інших людей, які відіграли важливу роль у розвитку проєктів?

Інший важливий аспект – ставлення до провалів. Лідери мають брати на себе відповідальність за проєкти, які не вдалися. Тож тримайтеся якомога далі від людей, які звинувачують інших у невдачах, які сталися під їхнім керівництвом.

3. Послухайте, що про них говорять інші

Намагайтеся уникати колег, які пліткують про інших членів команди. Нерідко люди, які погано відгукуються про інших, не оминуть увагою і вас. Вони посміхатимуться вам в обличчя, а за спиною – обговорюватимуть з іншими співробітниками. Таких людей ще називають "токсичними", адже вони вносять дисбаланс у взаємини колег та псують мікроклімат у колективі.