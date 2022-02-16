Американцы создали искусственное мясо, содержащее каннабис

Американский стартап Planet Based Foods представил искусственное мясо, в составе которого есть конопля. Компания выпустила стартовую линию замороженных продуктов для домашнего использования.

Производитель применяет метод, в основе которого сочетание семян конопли, горохового протеина и коричневого риса. Продукт содержит максимальное количество питательных веществ, белка, клетчатки и омега-3. Более того, вкусное конопляное мясо не содержит сои, глютена или ГМО.

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О продукте

Первый конопляный бургер был запущен в заведениях Stout Burgers & Beers (Южная Калифорния) в прошлом году. Специалисты проанализировали отзывы клиентов и доработали рецептуру.

Недавно компания представила серию продуктов, предназначенных для приготовления в домашних условиях. Сначала они появятся в супермаркетах США. Так, вниманию покупателей представили 5 позиций:

оригинальный конопляный бургер;

юго-западный бургер с зеленым чили;

колбаса для завтрака;

итальянский крамбл;

оригинальный крамбл.

Эксперты объясняют, что семена конопли обеспечивают больше питательных веществ и белка в веганском мясе, по сравнению с бобовыми и зерновыми культурами. Кроме того, для выращивания конопли требуется значительно меньше воды и подходит почти любой климат.