Виробник застосовує метод, в основі якого поєднання насіння коноплі, горохового протеїну та коричневого рису. Продукт містить максимальну кількість поживних речовин, білка, клітковини та омега-3. Ба більше, смачне конопляне м'ясо не містить сої, глютену чи ГМО.

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Про продукт

Перший конопляний бургер запустили у закладах Stout Burgers & Beers (Південна Каліфорнія) минулого року. Фахівці проаналізували відгуки клієнтів та доопрацювали рецептуру.

Нещодавно компанія презентувала серію продуктів, що призначені для приготування в домашніх умовах. Спершу вони з'являться у супермаркетах США. Так, до уваги покупців представили 5 позицій:

оригінальний конопляний бургер;

південно-західний бургер з зеленим чилі;

ковбаса для сніданку;

італійський крамбл;

оригінальний крамбл.

Експерти пояснюють, що насіння конопель забезпечує більше поживних речовин та білка у веганському м'ясі, у порівнянні з бобовими та зерновими культурами. Крім цього, для вирощування коноплі потрібно значно менше води та підходить майже будь-який клімат.