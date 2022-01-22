Новинку будут производить на совместном предприятии под названием The PLANeT Partnership. Основная специализация – создание растительных закусок и напитков.

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Какие преимущества партнерства

Компании смогут охватить сразу несколько задач:

обмен опытом между ведущим производителем пищевых продуктов и напитков и лидером на рынке искусственного мяса;

достижение целей в области устойчивого развития.

По предварительной информации, вяленое мясо не содержит сои, глютена, генетически модифицированных организмов. Вместо этого одна порция содержит 10 граммов растительного белка.

Однако у компаний немало конкурентов среди гигантов рынка и молодых его игроков. К примеру, аналогичный продукт разрабатывает Conagra Brands Gardein.

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