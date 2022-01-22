Новинку виготовлятимуть на спільному підприємстві під назвою The PLANeT Partnership. Основна спеціалізація – створення рослинних закусок та напоїв.

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Які перевага партнерства

Компанії зможуть охопити одразу декілька завдань:

обмін досвідом між провідним виробником харчових продуктів і напоїв та лідером на ринку штучного м'яса;

досягненням цілей у сфері сталого розвитку.

За попередньою інформацією, в'ялене м'ясо не містить сої, глютену, генетично модифікованих організмів. Натомість одна порція містить 10 грамів рослинного білка.

Проте компанії мають чимало конкурентів серед гігантів ринку і молодих його гравців. До прикладу, аналогічний продукт розробляє Conagra Brands Gardein.

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