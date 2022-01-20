Однако нередко люди допускают банальные ошибки при приготовлении такого, казалось бы, простого блюда. Шеф-повар Ясмин Аль-Савваф поделилась основными секретами идеальной яичницы.

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Яйца

Вы будете удивлены, но первая весомая ошибка – разбивать яйцо прямо на сковородку. Гораздо лучше сперва выбить его в миску, а затем переложить на сковородку. Таким образом, желток останется целым и неповрежденным.

Сковорода

Безусловно, лучше выбирать сковороду с антипригарным покрытием. Это один из залогов удачного и эстетичного блюда.

Температура

Эксперт убеждена, что идеальная температура для жарки яиц составляет 123 – 137 градусов. "Жареные яйца должны быть блестящими и иметь полностью схваченные белки", – говорит она. Готовность желтков каждый может выбрать в соответствии с собственными предпочтениями.