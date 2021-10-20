Молоко является мощным источником кальция и белка, поэтому специалисты советуют добавлять его в свой рацион. А какое выбрать – коровье, растительное или безлактозное – выбирать вам.
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Почему люди выбирают безлактозное молоко
Эксперты объясняют, что для нормального переваривания молока в организме должно быть достаточное количество особого фермента. Речь идет о лактазе, что расщепляет лактозу на простые углеводороды – глюкозу и галактозу. Его много в детей и подростков, однако значительно меньше – у взрослых. Более того, на определенном этапе жизни способность переваривать молоко теряют 75% людей.
Как же обычное молоко становится безлактозным? В его состав просто добавляют лактазу, после этого оно становится безопасным для большинства людей. Безлактозное молоко подобно обычному по вкусу, виду и питательной ценностью. Однако оно может быть немного слаще, чем обычное.
Питательная ценность
Безлактозное молоко содержит почти ту же концентрацию белков и кальция, что и обычное. Кроме того, оно богато витаминами В12 и D, фосфором и рибофлавином. Известно, что один стакан (250 миллилитров) содержит
- 8 граммов белка;
- 90 калорий;
- 25% суточной потребности кальция.