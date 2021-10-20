Молоко є потужним джерелом кальцію та білка, тож фахівці радять додавати його до свого раціону. А яке обрати – коров'яче, рослинне чи безлактозне – обирати вам.

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Чому люди обирають безлактозне молоко Експерти пояснюють, що для нормального перетравлення молока в організмі має бути достатня кількість особливого ферменту. Йдеться про лактазу, що розщеплює лактозу на прості вуглеводні – глюкозу та галактозу. Його багато у дітей та підлітків, однак значно менше – у дорослих. Ба більше, на певному етапі життя здатність перетравлювати молоко втрачають 75% людей.

Як же звичайне молоко стає безлактозним? До його складу просто додають лактазу, після цього воно стає цілком безпечним для більшості людей. Безлактозне молоко подібне до звичайного за смаком, виглядом та поживною цінністю. Однак воно може бути трохи солодшим, аніж звичайне.

Поживна цінність

Безлактозне молоко містить майже ту ж саму концентрацію білків та кальцію, що й звичайне. Крім того, воно багате на вітаміни В12 і D, фосфор та рибофлавін. Відомо, що одна склянка (250 мілілітрів) містить:

8 грамів білка;

90 калорій;

25% добової потреби кальцію.

Однак не варто плутати безлактозне молоко з рослинним. Воно є продуктом тваринного походження, відтак абсолютно не підходить веганам.