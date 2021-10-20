Молоко є потужним джерелом кальцію та білка, тож фахівці радять додавати його до свого раціону. А яке обрати – коров'яче, рослинне чи безлактозне – обирати вам.
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Як же звичайне молоко стає безлактозним? До його складу просто додають лактазу, після цього воно стає цілком безпечним для більшості людей. Безлактозне молоко подібне до звичайного за смаком, виглядом та поживною цінністю. Однак воно може бути трохи солодшим, аніж звичайне.
Поживна цінність
Безлактозне молоко містить майже ту ж саму концентрацію білків та кальцію, що й звичайне. Крім того, воно багате на вітаміни В12 і D, фосфор та рибофлавін. Відомо, що одна склянка (250 мілілітрів) містить:
- 8 грамів білка;
- 90 калорій;
- 25% добової потреби кальцію.