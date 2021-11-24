О том, как выбрать питательные и безвредные продукты, создавать список покупок и сделать запасы, чтобы реже посещать магазин – читайте в материале.

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Подготовка к походу в магазин

Хотя некоторые люди могут ходить в магазины без списка или даже без представления, какие блюда они планируют приготовить, большинству покупателей нужен план.

Взять с собой список продуктов или еженедельное меню – хорошая идея, если вы легко отвлекаетесь в магазине или не знаете с чего начать покупки.

Список можно поделить на подразделы, это поможет сэкономить время на покупки. Вот пример, как может выглядеть полезный список:

фрукты : яблоки, мандарины, грейпфруты, авокадо, апельсины, бананы, лимоны, ананас;

: яблоки, мандарины, грейпфруты, авокадо, апельсины, бананы, лимоны, ананас; овощи : брокколи, спаржа, лук, шпинат, перец, кабачки, картофель, морковь, цветная капуста, сладкий перец, зелень, лук-порей, грибы;

: брокколи, спаржа, лук, шпинат, перец, кабачки, картофель, морковь, цветная капуста, сладкий перец, зелень, лук-порей, грибы; крупы : рис, гречка, пшено, овсянка, красная чечевица, ячмень, горох;

: рис, гречка, пшено, овсянка, красная чечевица, ячмень, горох; белки : яйца, рыба, куриные грудки, фарш из индейки, тофу;

: яйца, рыба, куриные грудки, фарш из индейки, тофу; молочные продукты : молоко, йогурт, творог "Фета", "Чеддер";

: молоко, йогурт, творог "Фета", "Чеддер"; приправы : оливки, вяленые томаты, заправка для салата, оливковое и подсолнечное масло, соусы;

: оливки, вяленые томаты, заправка для салата, оливковое и подсолнечное масло, соусы; напитки : бутылированная вода, кофе, чай;

: бутылированная вода, кофе, чай; замороженные продукты : креветки; смесь фруктов;

: креветки; смесь фруктов; разное: сухофрукты, темный шоколад.

Вместо списка в магазин можно взять еженедельное меню. В нём можно перечислить, какие ингредиенты вам нужны для приготовления блюд на следующую неделю. Также можно распечатать рецепты, по которым собираетесь готовить. А потом просто купить нужные ингредиенты.

Помните, что если вы привыкли есть в ресторане или в кафе или заказывать еду, то внезапная попытка приготовить все блюда и закуски дома может окончиться неудачей. Если вы новичок в кулинарии, задайте себе цель приготовить лишь несколько блюд в течение первой недели.



Как составить список продуктов / Фото Mixsport

Наведите порядок на кухне и сделайте запасы

Если вы не поклонник частых поездок или походов в продуктовые магазины, запаситесь продуктами длительного хранения. Это может помочь. Так вы можете готовить питательные блюда и закуски, даже если не хватает свежих продуктов.

Но перед тем, как идти в магазин, необходимо произвести инвентаризацию кухонных шкафов, амбаров и холодильника. Разобраться, что у вас есть, а что нужно закупить.

Например, орехи, муку, рис, овес, гречку, макароны, уксус, подсолнечное масло можно хранить в амбаре или в шкафах. Не помешает запастись разнообразными специями. Придать даже простому блюду особый вкус могут разнообразные соусы, которые также можно закупить заранее.

Если вы любите выпечку, на кухне обязательно должны быть дрожжи, разрыхлитель для теста, пищевая сода, мед, желатин, какао-порошок и ванильный сахар.

Из овощей дома можно хранить картофель, лук, морковь, свеклу и чеснок. Зимой могут помочь замороженные фрукты и овощи: вишни, шпинат, клюква, брокколи и т.д.

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Не ходите в магазин голодным

Находясь в супермаркете, следуйте своему списку и избегайте покупок продуктов, если вам понравилась упаковка или поразила этикетка.

К сожалению, большинство продуктовых магазинов не созданы для поощрения здорового питания. Супермаркеты устраивают распродажи, устанавливают скидки и выставляют на лучшие места аппетитные, яркие, но навсегда далеко не самые полезные продукты и готовые блюда.

Также важно воздерживаться от импульсивных покупок. Предотвратить это поможет сытная еда перед походом за покупками. Если человек идет в магазин голодным, у него больше шансов купить то, что ему не нужно.

Перед тем как купить упакованный продукт, следует почитать, что написано на этикетке, а именно какие ингредиенты входят в состав. Если первые несколько ингредиентов это подсластитель, рафинированные зерна или высокообработанное масло, этот продукт врятли можно назвать здоровым.