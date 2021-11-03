Оригинальное название организации – Global Energy Alliance for People and Planet. Она уже на старте располагает ресурсами в размере около 10 миллиардов долларов.

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Цели инициативы

Организация, в которую также вошли восемь международных финансовых институций, включая Всемирный банк и Азиатский банк развития, вскоре планирует начать тестировать стратегии и инновационные технологии в сфере возобновляемой энергии.

Создатели организации надеются, что в будущем ее проекты смогут привлечь 100 миллиардов долларов частных и государственных инвестиций, а также помогут предотвратить выбросам CO2 в размере 4 миллионов тонн.

Новая организация планирует инвестировать в проекты в сфере возобновляемой энергетики вместе с государствами и местными компаниями в ряде стран:

Нигерия,

Эфиопия,

ЮАР,

ДР Конго,

Индия,

Индонезия,

Вьетнам,

Пакистан,

Колумбия,

Гаити.

В ближайшие пять лет она рассчитывает увеличить ресурсы до 35 – 50 миллиардов долларов, а за десять лет – до 100 миллиардов.

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Участники инициативы

Экологический фонд учредителя Amazon.com Inc. Джеффа Безоса Earth Fund принял участие в инициативе, пообещав пополнить ресурсы создаваемой организации на 500 миллионов долларов. Фонды Рокфеллера и Ikea тоже внесли по 500 миллионов.

Кроме того, фонд Безоса выделил 2 миллиарда долларов на программы восстановления природного ландшафта, реплантацию, а также повышение производительности сельскохозяйственных систем и сокращение выбросов парниковых газов.