Оригінальна назва організації – Global Energy Alliance for People and Planet. Вона вже на старті має ресурси в розмірі близько 10 мільярдів доларів.

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Цілі ініціативи

Організація, до якої також увійшли вісім міжнародних фінансових інституцій, включно зі Світовим банком та Азійським банком розвитку, невдовзі планує почати тестувати стратегії та інноваційні технології у сфері відновлюваної енергії.

Творці організації сподіваються, що в майбутньому її проекти зможуть залучити 100 мільярдів доларів приватних і державних інвестицій, а також допоможуть запобігти викидам CO2 у розмірі 4 мільйонів тонн.

Нова організація планує інвестувати у проекти у сфері відновлюваної енергетики разом із державами та місцевими компаніями в низці країн:

Нігерія,

Ефіопія,

ПАР,

ДР Конго,

Індія,

Індонезія,

В'єтнам,

Пакистан,

Колумбія,

Гаїті.

У найближчі п'ять років вона розраховує збільшити ресурси до 35 – 50 мільярдів доларів, а за десять років – до 100 мільярдів.

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Учасники ініціативи

Екологічний фонд засновника Amazon.com Inc. Джеффа Безоса Earth Fund долучився до ініціативи, пообіцявши поповнити ресурси створюваної організації на 500 мільйонів доларів. Фонди Рокфеллера та Ikea також внесли по 500 мільйонів.

Крім того, фонд Безоса виділив 2 мільярди доларів на програми відновлення природного ландшафту, реплантацію, а також підвищення продуктивності сільськогосподарських систем і скорочення викидів парникових газів.