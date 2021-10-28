Главная цель компании – продвигать низкоуглеродные решения в молочном животноводстве. Так, экологически чистое молоко поставляется с ферм, где используют способы сокращения выбросов углерода.

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О бренде

В компании убеждены, что популяризация экологически чистого молока имеет первостепенную важность. Именно этот продукт находится в холодильнике большинства людей. На упаковке Neutral расположен лозунг: "Это молоко борется с изменением климата". Кроме того, оно не содержит: ГМО, токсических пестицидов, гормонов и антибиотиков.

Цифры! Сегодня на молочные продукты приходится 3% от всех глобальных выбросов. Это больше, чем производит весь авиационный сектор.

Компания работала с исследователями, чтобы изучить углеродный след молочных продуктов. Учитывались следующие показатели:

удобрения, используемые для выращивания кормов для крупного рогатого скота;

метан в коровьей отрыжке и навозе;

электроэнергия, используемая на ферме;

выбросы от грузовиков (доставляющих молоко) и заводов;

воздействие коробок из-под молока.

Ранее Neutral Foods испытывала смеси, богатые дубильными веществами, которые любят есть коровы. В настоящее время компания работает над установкой новой системы управления навозом, высадкой деревьев и специальными добавками из морских водорослей для кормов.

Производство экологически чистого молока – важная веха. Однако на этом компания не останавливается. Со временем Neutral Foods планирует представить другие продукты с нулевым уровнем выбросов.