Головна мета компанії – просувати низьковуглецеві рішення у молочному тваринництві. Так, екологічно чисте молоко постачається з ферм, де застосовують методи скорочення викидів вуглецю.
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Про бренд
У компанії переконані, що популяризація екологічно чистого молока має першочергову важливість. Саме цей продукт є у холодильнику більшості людей. На упаковці Neutral розташоване гасло: "Це молоко бореться зі зміною клімату". Крім того, воно не містить: ГМО, токсичних пестицидів, гормонів та антибіотиків.
Компанія працювала з дослідниками, щоб вивчити вуглецевий слід молочних продуктів. Враховувалися наступні показники:
- добрива, що використовуються для вирощування кормів для великої рогатої худоби;
- метан в коров'ячій відрижці та гної;
- електроенергія, що використовується на фермі;
- викиди від вантажівок (які доставляють молоко) та заводів;
- вплив коробок з-під молока.
Раніше Neutral Foods випробовувала суміші, багаті на дубильні речовини, які полюбляють їсти корови. Наразі компанія працює над установкою нової системи управління гноєм, висадкою дерев та спеціальними добавками з морських водоростей для кормів.
Виробництво екологічно чистого молока – важлива віха. Однак на цьому компанія не зупиняється. Згодом Neutral Foods планує представити інші продукти з нульовим рівнем викидів.