Общая договоренность заключена в рамках климатического саммита G20. В переговорах приняли участие представители стран "Большой двадцатки".

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Правительство Великобритании заявило, что это обещание одобрено более 100 лидерами (США, Россия, Бразилия, Индонезия и другие), представляющими более 85% мировых лесов. Кроме того, оно подкреплено почти 20 миллиардами долларов государственного и частного финансирования.

"Леса поддерживают сообщества, средства для существования и продовольствие, а также поглощают углерод, который мы выбрасываем в атмосферу. Они необходимы для нашего выживания", – отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Важно! По данным ООН, за последние 30 лет на планете пропало 420 миллионов гектаров леса. Для сравнения, эта цифра эквивалентна площади Индии.

К сожалению, человечество уже уничтожило половину всех лесов на Земле. Вместо них появились сельскохозяйственные угодья, которые провоцируют около четверти всех антропогенных выбросов CO2.

Инициативу Глазго подверг критике Гринпис. Отмечается, что она фактически дает зеленый свет еще одному десятилетию вырубки лесов. Экоактивисты уверены, что леса должны находиться под контролем коренных народов и местных жителей, ведь именно они оберегают экосистемы на протяжении поколений.