Речь идет об арт-перформансе в пределах Ukrainian Fashion Week. Он состоится 3 февраля в 17.30 в Художественном арсенале. Организаторы проекта – украинский художник Михаил Деяк, фонд РЯД и галеристка Лика Спиваковская.

Важно Кладбище одежды: в чилийской пустыне накапливаются тонны выброшенных вещей

Авторы проекта осознают, что освещать проблему непосредственно на неделе моды – задача не из простых, но она сверхважная. "Мы делаем емкое сообщение, которое не оставляет никого безразличным. На это способно только искусство!", – говорит куратор проекта Лика Спиваковская.

Нет времени медлить

Бесспорно, индустрия моды вносит весомый вклад в климатические изменения. По подсчетам ООН, отрасль ежегодно производит больше выбросов углекислого газа, чем все международные рейсы и морские перевозки вместе. Именно поэтому мировые бренды прилагают максимум усилий, чтобы изменить ситуацию – отказываются от меха, производят одежду из переработанных материалов, используют экологические красители и т.д.

Однако следующий шаг должен сделать каждый из нас, ведь чрезмерное потребление – одна из острейших проблем нашего времени. Количество одежды, регулярно попадающей на свалки, действительно впечатляет. Как известно, начинать нужно с себя, тогда мы имеем шанс спасти окружающую среду, которая находится на грани экологической катастрофы.

Замысел автора

Художник Михаил Деяк широко известен не только в Украине, но и за рубежом. Он входит в рейтинги самых перспективных и дорогих художников из Украины. В этот раз он подготовит для зрителей социальный перформанс, чтобы продемонстрировать масштабы опасности. Цель Михаила – побудить людей к размышлениям, которые, в перспективе, послужит путем решения проблемы.

Так, его произведение будет представлять собой огромную инсталляцию из вещей. Каждый желающий посетитель сможет взаимодействовать с объектом – залезть прямо в кучу одежды и понять, что она значительно больше размеров человека. Как, собственно, и проблема, виновниками которой являемся мы сами.

Ключевые месседжи работы:

"Too much" – больше, чем нам нужно;

"What's next?" – что же дальше?

Зритель почувствует, что одежд очень много, ужаснётся от масштаба. Большое цветное живописное пятно точно привлечет к себе внимание,

– замечает художник.

Справка: Фонд "РЯД" (Вещи, помогающие) занимается сбором лишней одежды. Специальные боксы устанавливаются в офисах и общественных местах. Представители инициативы сортируют одежду и передают нуждающимся.