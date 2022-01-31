Мовиться про артперформанс у межах Ukrainian Fashion Week. Він відбудеться 3 лютого о 17.30 у Мистецькому арсеналі. Організатори проєкту – український художник Михайло Деяк, фонд "РЯД" та галеристка Ліка Співаковська.
Митець Михайло Деяк широко відомий не лише в Україні, а й за кордоном. Він входить до рейтингів найперспективніших та найдорожчих художників з України. Цього разу він підготує для глядачів соціальний перформанс, аби продемонструвати масштаби небезпеки. Мета Михайла – спонукати людей до роздумів, які, в перспективі, послужать шляхом до вирішення проблеми.
Так, його витвір являтиме собою величезну інсталяцію із речей. Кожен охочий відвідувач зможе взаємодіяти з об'єктом – залізти прямо в купу одягу та зрозуміти, що вона значно більша за розміри людини. Як, власне, і проблема, винуватцями якої є ми самі.
Ключові меседжі роботи:
"Too much" – більше, ніж нам потрібно;
"What's next?" – що ж далі?
Глядач відчує, що одягу дуже багато, жахнеться від масштабу. Велика кольорова мальовнича пляма точно приверне до себе увагу, – зауважує художник.