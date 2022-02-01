О решении говорится в совместном заявлении с ассоциацией по защите прав животных Humane Society International. Оно вступает в силу с текущего года.

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Видение бренда

В компании убеждены, что индустрия моды играет важную роль в социальной ответственности, которую необходимо продвигать и поощрять.

Dolce & Gabbana стремится к более устойчивому будущему, в котором использование меха животных является невозможным,

– сказал сотрудник группы по связям с общественностью и маркетингу Федели Усаи.

Теперь одежду и аксессуары будут производить из экомеха. При этом компания будет и дальше сотрудничать с мастерами, которые создавали меховые изделия, чтобы сохранить рабочие места.

Отметим, Dolce&Gabbana не единственная компания, стремящаяся уменьшить негативное влияние на окружающую среду и привлечь новых клиентов, а именно – прогрессивную молодежь. Многие бренды уже выступили с соответствующими заявлениями. Так, от натурального меха обязались отказаться: Armani, Valentino, Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Moncler, Versace, Prada, Burberry, Vivienne Westwood, DKNY, Jean Paul Gaultier и Alexander McQueen.