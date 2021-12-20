Организатор парада Дженни Стенкамп рассказала, что трактористы приложили невероятные усилия, чтобы украсить свои транспортные средства.

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Благотворительный парад

В событии в общей сложности приняли участие около 100 участников. Она началась на ферме "Спринг Хилл" в Барфорд-Сент-Майкле. А дальше участников встретили радостные зрители еще в ряде городов:

  • Южный Ньюингтон,
  • Милкомб,
  • Блокхем,
  • Милтон,
  • Аддербери,
  • Айнхо,
  • Клифтон,
  • Деддингтон,
  • Хэмптон.

різдвяний парад тракторів
Парад рождественских тракторов / Фото ВВС

Перед тем как колонна поедет, я жду на старте, поэтому мимо меня проходит много тракторов. Ты просто поражен тем, что они придумывают каждый год. Это совершенно невероятно,
– рассказала организатор Дженни Стенкамп.

парад тракторів
Рождественский парад тракторов в Британии / Фото ВВС

Резюмируя, организатор подчеркнула, что демонстрировать свои тракторы и привлекать людей к чему-то действительно веселому, одновременно собирая деньги на самом деле хорошее дело – это приятно для всех.

парад різдвяних тракторів
Рождественский парад тракторов в Банбере / Фото ВВС