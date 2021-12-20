Организатор парада Дженни Стенкамп рассказала, что трактористы приложили невероятные усилия, чтобы украсить свои транспортные средства.
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Благотворительный парад
В событии в общей сложности приняли участие около 100 участников. Она началась на ферме "Спринг Хилл" в Барфорд-Сент-Майкле. А дальше участников встретили радостные зрители еще в ряде городов:
- Южный Ньюингтон,
- Милкомб,
- Блокхем,
- Милтон,
- Аддербери,
- Айнхо,
- Клифтон,
- Деддингтон,
- Хэмптон.
Парад рождественских тракторов / Фото ВВС
Перед тем как колонна поедет, я жду на старте, поэтому мимо меня проходит много тракторов. Ты просто поражен тем, что они придумывают каждый год. Это совершенно невероятно,
– рассказала организатор Дженни Стенкамп.
Рождественский парад тракторов в Британии / Фото ВВС
Резюмируя, организатор подчеркнула, что демонстрировать свои тракторы и привлекать людей к чему-то действительно веселому, одновременно собирая деньги на самом деле хорошее дело – это приятно для всех.
Рождественский парад тракторов в Банбере / Фото ВВС