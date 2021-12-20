Организатор парада Дженни Стенкамп рассказала, что трактористы приложили невероятные усилия, чтобы украсить свои транспортные средства.

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Благотворительный парад

В событии в общей сложности приняли участие около 100 участников. Она началась на ферме "Спринг Хилл" в Барфорд-Сент-Майкле. А дальше участников встретили радостные зрители еще в ряде городов:

Южный Ньюингтон,

Милкомб,

Блокхем,

Милтон,

Аддербери,

Айнхо,

Клифтон,

Деддингтон,

Хэмптон.



Парад рождественских тракторов / Фото ВВС

Перед тем как колонна поедет, я жду на старте, поэтому мимо меня проходит много тракторов. Ты просто поражен тем, что они придумывают каждый год. Это совершенно невероятно,

– рассказала организатор Дженни Стенкамп.



Рождественский парад тракторов в Британии / Фото ВВС

Резюмируя, организатор подчеркнула, что демонстрировать свои тракторы и привлекать людей к чему-то действительно веселому, одновременно собирая деньги на самом деле хорошее дело – это приятно для всех.



Рождественский парад тракторов в Банбере / Фото ВВС