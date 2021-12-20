Організаторка параду Дженні Стенкамп розповіла, що трактористи доклали неймовірних зусиль, щоб прикрасити свої транспортні засоби.
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Благодійний парад
У події загалом взяли участь близько 100 учасників. Вона розпочалась на фермі "Спрінг Хілл" у Барфорд-Сент-Майкл. А далі учасників зустріли радісні глядачі ще в низці міст:
- Південний Ньюінгтон,
- Мілкомб,
- Блокхем,
- Мілтон,
- Аддербері,
- Айнхо,
- Кліфтон,
- Деддінгтон,
- Хемптон.
Парад різдвяних тракторів / Фото ВВС
Перед тим, як колона поїде, я чекаю на старті, тому повз мене проходить багато тракторів. Ти просто вражений тим, що вони придумують щороку. Це абсолютно неймовірно,
– розповіла організаторка Дженні Стенкамп.
Різдвяний парад тракторів у Британії / Фото ВВС
Резюмуючи, організаторка наголосила, що демонструвати свої трактори та приваблювати людей до чогось дійсно веселого, одночасно збираючи гроші на справді добру справу – це приємно для всіх.
Різдвяний парад тракторів у Банбері / Фото ВВС