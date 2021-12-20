Організаторка параду Дженні Стенкамп розповіла, що трактористи доклали неймовірних зусиль, щоб прикрасити свої транспортні засоби.

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Благодійний парад

У події загалом взяли участь близько 100 учасників. Вона розпочалась на фермі "Спрінг Хілл" у Барфорд-Сент-Майкл. А далі учасників зустріли радісні глядачі ще в низці міст:

Південний Ньюінгтон,

Мілкомб,

Блокхем,

Мілтон,

Аддербері,

Айнхо,

Кліфтон,

Деддінгтон,

Хемптон.



Парад різдвяних тракторів / Фото ВВС

Перед тим, як колона поїде, я чекаю на старті, тому повз мене проходить багато тракторів. Ти просто вражений тим, що вони придумують щороку. Це абсолютно неймовірно,

– розповіла організаторка Дженні Стенкамп.



Різдвяний парад тракторів у Британії / Фото ВВС

Резюмуючи, організаторка наголосила, що демонструвати свої трактори та приваблювати людей до чогось дійсно веселого, одночасно збираючи гроші на справді добру справу – це приємно для всіх.



Різдвяний парад тракторів у Банбері / Фото ВВС