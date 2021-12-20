Організаторка параду Дженні Стенкамп розповіла, що трактористи доклали неймовірних зусиль, щоб прикрасити свої транспортні засоби.

Цікаво Перший в Україні: на території київського "Охматдиту" побудують Дім Рональда МакДональда

Благодійний парад

У події загалом взяли участь близько 100 учасників. Вона розпочалась на фермі "Спрінг Хілл" у Барфорд-Сент-Майкл. А далі учасників зустріли радісні глядачі ще в низці міст:

  • Південний Ньюінгтон,
  • Мілкомб,
  • Блокхем,
  • Мілтон,
  • Аддербері,
  • Айнхо,
  • Кліфтон,
  • Деддінгтон,
  • Хемптон.

різдвяний парад тракторів
Парад різдвяних тракторів / Фото ВВС

Перед тим, як колона поїде, я чекаю на старті, тому повз мене проходить багато тракторів. Ти просто вражений тим, що вони придумують щороку. Це абсолютно неймовірно,
– розповіла організаторка Дженні Стенкамп.

парад тракторів
Різдвяний парад тракторів у Британії / Фото ВВС

Резюмуючи, організаторка наголосила, що демонструвати свої трактори та приваблювати людей до чогось дійсно веселого, одночасно збираючи гроші на справді добру справу – це приємно для всіх.

парад різдвяних тракторів
Різдвяний парад тракторів у Банбері / Фото ВВС