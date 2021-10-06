Burger King запускает растительные наггетсы в своих ресторанах

Сеть ресторанов Burger King тестирует растительную курятину в своих заведениях в США. Альтернативные наггетсы от Impossible Foods можно найти в нескольких штатах – Айове, Бостоне и Майами.

Решении объясняют подорожанием традиционного мяса. По данным Bank of America Securities, в 2021 году цены на курятину выросли вдвое.

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Куриные наггетсы от Impossible Foods / Фото Impossible Foods

Цель

Ожидается, что Impossible Nuggets поможет Burger King повысить посещаемость ресторанов. Ранее сети это удалось благодаря введению в меню растительной говядины – Impossible Whopper. Специалисты подчеркивают, что альтернативы куриному мясу значительно более распространены, чем говяжьему.

Ранее мы писали о том, что компания выводит на рынок свинину на растительной основе. Сначала она появится в США, Сингапуре и Гонконге. Разработчики убеждены, что такой продукт не уступает традиционному мясу не только по вкусу, но и по питательной ценности.