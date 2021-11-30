Значит ли это, что необходимо бросаться в крайности, увольняться с работы и как быть в такой ситуации – читайте в материале.

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Спрашивать о повышении не стыдно

Прежде всего следует понимать, что просить о повышении то ли зарплаты, то ли по службе – это никакой не стыд и не позор. Если вы набрались смелости и прямо спросили начальника о своих перспективах – вы молодец.

Даже несмотря на то, что получили неутешительный ответ, теперь вы не двигаетесь в своей карьере вслепую. Подняв этот вопрос, вы избавились от одной из главных неизвестных в этой задаче и можете более взвешенно принимать решение.

Продолжайте расспрашивать

Получив отказ, конечно же, хочется поскорее прекратить разговор, пойти домой, залезть под теплый плед и немного пожалеть себя. Но не торопитесь. Значительно эффективнее сейчас – продолжить расспросы.

Уточните у руководителя, в чем причина отказа. Вы наверняка уже решили, что дело в вас, а это может быть вообще не так. Среди причин отказа бывают и отсутствие финансовых возможностей у компании, и недостаточная образовательная база для повышения квалификации сотрудников и просто специфика должности или отрасли, в которой вы работаете.

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Не забывайте о саморазвитии

Если руководитель заявляет, что дело действительно в вас – недостаточно опыта, навыков, мотивации и тому подобное – обязательно уточните, о каких именно качествах, умениях или знаниях идет речь.

Со стороны всегда виднее и, возможно, для повышения вам нужно еще немного прокачаться как специалист. А комментарий босса поможет понять, в чем именно.

Взвесьте "за" и "против"

Узнав детали и обстоятельства невозможности повышения, вы сможете принять решение – продолжать ли работу в этой компании.

При этом стоит отметить, что увольнение, когда вас не устраивает развитие карьеры на том или ином месте – это не самый плохой из вариантов. Часто увольнение – ничто иное, как трамплин к новым достижениям.