Чи означає це, що одразу необхідно кидатися в крайнощі, звільнятися з роботи та як бути в такій ситуації – читайте в матеріалі.

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Питати про підвищення не соромно

Передовсім варто розуміти, що просити про підвищення чи то зарплати, чи то по службі – це ніякий не сором і не ганьба. Якщо ви набралися сміливості й прямо запитали начальника про свої перспективи – ви молодець.

Навіть попри те, що отримали невтішну відповідь, тепер ви не рухаєтеся у своїй кар'єрі наосліп. Піднявши це питання, ви позбулися однієї з головних невідомих у цій задачі й можете більш зважено ухвалювати рішення.

Продовжуйте розпитувати

Отримавши відмову, звичайно ж, хочеться якнайшвидше припинити розмову, піти додому, залізти під теплий плед і трохи пошкодувати себе. Та не поспішайте. Значно ефективніше зараз – продовжити розпитування.

Уточніть у керівника, у чому причина відмови. Ви, напевне, вже вирішили, що справа у вас, а це може бути взагалі не так. Серед причин відмови бувають і відсутність фінансових можливостей у компанії, і недостатня освітня база для підвищення кваліфікації співробітників, і просто специфіка посади або галузі, в якій ви працюєте.

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Не забувайте про саморозвиток

Якщо керівник заявляє, що справа дійсно у вас – недостатньо досвіду, навичок, мотивації тощо – обов'язково уточніть, про які саме якості, уміння або знання йдеться.

З боку завжди видніше й, можливо, для підвищення вам потрібно ще трохи прокачатися як фахівець. А коментар боса допоможе зрозуміти, у чому саме.

Зважте "за" й "проти"

Дізнавшись деталі та обставини неможливості підвищення, ви зможете ухвалити зважене рішення – чи продовжувати роботу в цій компанії.

При цьому варто зазначити, що звільнення, коли вас не влаштовує розвиток кар'єри на тому чи іншому місці – це не найгірший з варіантів. Часто звільнення – ніщо інше, як трамплін до нових досягнень.