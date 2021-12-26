Таким образом, всех вокруг поощряли к благотворительности. Собрались активисты на Соборной площади под главной елкой города.

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Благотворительный флешмоб

Как рассказала организатор Наталья Костинюк, каждый желающий в костюме или в шапке мог присоединиться и станцевать движения.

До пандемии проводили благотворительные флешмобы перед новогодними праздниками. В этом году решили возродить традицию. Люди могли получить прекрасное настроение и зарядиться новогодней атмосферой,

– рассказала организатор.



Благотворительный флешмоб в Черновцах / Фото Суспильне

Цель акции – привлечь внимание к сбору денег на лечение. На площади находился палатка с ящиком для пожертвований. Также волонтеры раздавали брошюры, чтобы проинформировать людей о Назаре Курчаке и его потребностях.

Для 15-месячного мальчика собирают деньги на самый дорогой в мире укол – Zongelsma. Он стоит два миллиона долларов. У мальчика спинальная мышечная атрофия. Поэтому у него ослабляются мышцы и теряется подвижность.



Флешмоб Сант в Черновцах / Фото Суспильне