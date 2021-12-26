Таким чином усіх довкола заохочували до благодійності. Зібралися активісти на Соборній площі під головною ялинкою міста.

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Благодійний флешмоб

Як розповіла організаторка Наталія Костинюк, кожен охочий в костюмі чи в шапці міг доєднатись та станцювати рухи.

До пандемії проводили благодійні флешмоби перед новорічними святами. Цього року вирішили відродити традицію. Люди могли отримати чудовий настрій та зарядитись новорічною атмосферою,

– розповіла організаторка.



Благодійний флешмоб у Чернівцях / Фото Суспільне

Мета акції – привернути увагу до збору грошей на лікування. На площі була розташована палатка зі скринькою для пожертв. Також волонтери роздавали брошури, аби проінформувати людей про Назара Курчака та його потребу.

Для 15-місячного хлопчика збирають гроші на найдорожчий у світі укол – Zongelsma. Він вартує два мільйони доларів. У хлопчика спінальна м'язова атрофія. Через це у нього ослаблюються м'язи та втрачається рухомість.



Флешмоб Сант у Чернівцях / Фото Суспільне