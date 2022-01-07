Как сделать бургер сочным и неповторимым? Несколькими нюансами поделился шеф-повар Андрей Величко.

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7 секретов идеального бургера

Булочка

Она должна быть мягкой, сладковатой, карамельно-коричневого цвета. "Такую булочку прижимаешь, а она хочет вернуться в начальную форму", – говорит кулинар.

Котлета

Шеф-повар рекомендует придерживаться такой пропорции: 20% густого говяжьего жира на 80% грудины. Она должна быть достаточно жирной, но не слишком сбитой.

Соус

Андрей Величко советует готовить томатный соус на основе кетчупа Heinz, ведь тогда он получится невероятно вкусным. Конечно, можно выбрать и "Чамак". Этот аспект – на ваше усмотрение.

Сыр

Эксперт убежден, что лучше остановить свой выбор на мягком чедере.

Важные ингредиенты

Салат рамен, варенье из лука, хрустящий бекон, соленый огурец – все это не стоит обходить вниманием!

Размер

По мнению кулинара, в бургере главное – размер. "Ну, не полукилограммовый. Идеально – чуть больше "слайдера", так, чтобы съесть, запить глотком холодной колы и захотеть немного картофеля", – замечает он.

Картофель

Фри, по-селянски, чипсы из батата или сельдерея? Каждый выбирает в соответствии с собственными предпочтениями. Однако шеф-повар предлагает рассмотреть простой и доступный рецепт идеального картофеля от Хестона Блюменталя.

Бургер от Андрея Величко / Фото фейсбук Андрея Величко

Полный текст публикации Андрея Величко:

А вы пробовали приготовить бургер полностью самостоятельно? Ну так, чтобы от булочки до котлеты, от соуса до огурчика. Скажу сразу, хоть это может быть и божественно вкусно, но по затратам времени лучше сходить в ресторан. Дешевле и быстрее. Но если всё-таки решились, то дам пару советов. Следуя им, у вас в итоге получится такой бургер, как я люблю. Ну, а если вам нравится другой вкус – напишите в комментариях.

1. Булочка. Я без ума от мягкой, чуть сладковатой бриоши. Когда тесто с яйцами, маслом и молоком, на живых дрожжах. А сверху карамельно-коричневого цвета от запеченного льезона. Ну и мягкая. Очень. Это когда прижимаешь такую булочку, а она вернуться хочет в первоначальную форму.

2. Котлета. Сочная, довольно жирная, не слишком сбита. В идеале 20% плотного говяжьего жира на 80% грудины. Ну или другой части.

3. Соус. Если томатный – то на основе старого доброго кетчупа Хайнц. Люблю еще наш Чумак, но что-то умеют в этом Хайнце такое сделать, что соус получается бомбическим.

4. Сыр. Конечно, чеддер. Мягкий. Или соус из него. Есть еще сотня достойных сыров, но бургер лучше начинать с чеддера.

5. Что еще? Хрустящий салат, лучше ромен. Сладкий лук, лучше луковое варенье. Хрустящий бекон, лучше сырокопченый и поджарен с сахаром или сиропом. Соленый огурчик, лучше бочковой. Ну и еще что-то может быть, но не стоит перегружать.

6. Размер. Я считаю, что в бургере главное – размер. Ну не полукилограммовый. Идеально – чуть более "слайдера", так чтобы съесть, запить глотком холодной колы и захотеть немного картошечки.

7. Да, и снова главное! Что-то слишком много главного в этом "простом" бургере. Но картофель. Чипсы, дольки, фри? А может чипсы из батата или сельдерея? Вопросом идеальной картошки фри когда-то разбирался гений Хестон Блюменталь. И рецепт этот доступен, рекомендую изучить и попробовать.

Вот я описал всего 7 нюансов и немного советов, как получить бургер, которому я был бы несказанно рад. Ну а вы, конечно же, можете дополнить – какой он, ваш идеальный бургер.