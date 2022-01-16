В опросе приняло участие 1450 молодых людей. Это представители двух поколений – миллениалы (1982 – 2000 годы) и зуммеры (2001 – 2019 год).

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Результаты исследования

Аналитики установили: 20% миллениалов и 27% зуммеров увольняются, ведь "перестали чувствовать, что чему-то научатся". И наоборот, наличие обучающих программ привлекает и вдохновляет молодых работников.

Кроме того, сотрудники рассказали, что хотят изучать в 2022 году:

Миллениалы

Управление финансами, деньгами

Искусство, дизайн, крафт

Новый язык, иностранный язык

Предпринимательские, деловые навыки

ИТ, программирование, информатика

Кулинария, выпечка

Торговые навыки, криптовалюта

Фитнес, поднятие тяжестей

Играть на новом инструменте

Навыки строительства, DIV

Садоводство

Зумеры

ИТ, программирование, информатика

Искусство, дизайн, крафт

Математика

Новый язык,иностранный язык

Управление финансами, деньгами

Кулинария, выпечка

Играть на новом инструменте

Фитнес, поднятие тяжестей

Технологии

Навыки консультирования, психология

Наука

Результаты исследования позволяют бизнесу осознать важность обучения для работников и демонстрируют четкую взаимосвязь между инвестициями работодателей в обучение работников и удерживанием кадров. Полученные данные также определяют образовательные интересы поколений, которые составляют почти 2/3 рабочей силы, и мотивируют создать программы обучения и развития как профессионального характера, так и образа жизни.