В опросе приняло участие 1450 молодых людей. Это представители двух поколений – миллениалы (1982 – 2000 годы) и зуммеры (2001 – 2019 год).
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Результаты исследования
Аналитики установили: 20% миллениалов и 27% зуммеров увольняются, ведь "перестали чувствовать, что чему-то научатся". И наоборот, наличие обучающих программ привлекает и вдохновляет молодых работников.
Кроме того, сотрудники рассказали, что хотят изучать в 2022 году:
Миллениалы
- Управление финансами, деньгами
- Искусство, дизайн, крафт
- Новый язык, иностранный язык
- Предпринимательские, деловые навыки
- ИТ, программирование, информатика
- Кулинария, выпечка
- Торговые навыки, криптовалюта
- Фитнес, поднятие тяжестей
- Играть на новом инструменте
- Навыки строительства, DIV
- Садоводство
Зумеры
- ИТ, программирование, информатика
- Искусство, дизайн, крафт
- Математика
- Новый язык,иностранный язык
- Управление финансами, деньгами
- Кулинария, выпечка
- Играть на новом инструменте
- Фитнес, поднятие тяжестей
- Технологии
- Навыки консультирования, психология
- Наука
Результаты исследования позволяют бизнесу осознать важность обучения для работников и демонстрируют четкую взаимосвязь между инвестициями работодателей в обучение работников и удерживанием кадров. Полученные данные также определяют образовательные интересы поколений, которые составляют почти 2/3 рабочей силы, и мотивируют создать программы обучения и развития как профессионального характера, так и образа жизни.