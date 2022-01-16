В опросе приняло участие 1450 молодых людей. Это представители двух поколений – миллениалы (1982 – 2000 годы) и зуммеры (2001 – 2019 год).

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Результаты исследования

Аналитики установили: 20% миллениалов и 27% зуммеров увольняются, ведь "перестали чувствовать, что чему-то научатся". И наоборот, наличие обучающих программ привлекает и вдохновляет молодых работников.

Кроме того, сотрудники рассказали, что хотят изучать в 2022 году:

Миллениалы

  • Управление финансами, деньгами
  • Искусство, дизайн, крафт
  • Новый язык, иностранный язык
  • Предпринимательские, деловые навыки
  • ИТ, программирование, информатика
  • Кулинария, выпечка
  • Торговые навыки, криптовалюта
  • Фитнес, поднятие тяжестей
  • Играть на новом инструменте
  • Навыки строительства, DIV
  • Садоводство

Зумеры

  • ИТ, программирование, информатика
  • Искусство, дизайн, крафт
  • Математика
  • Новый язык,иностранный язык
  • Управление финансами, деньгами
  • Кулинария, выпечка
  • Играть на новом инструменте
  • Фитнес, поднятие тяжестей
  • Технологии
  • Навыки консультирования, психология
  • Наука

Результаты исследования позволяют бизнесу осознать важность обучения для работников и демонстрируют четкую взаимосвязь между инвестициями работодателей в обучение работников и удерживанием кадров. Полученные данные также определяют образовательные интересы поколений, которые составляют почти 2/3 рабочей силы, и мотивируют создать программы обучения и развития как профессионального характера, так и образа жизни.