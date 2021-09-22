День без автомобиля: 10 причин пересесть на велосипед

Всемирный день без автомобиля традиционно отмечают 22 сентября. Автомобилистам и мотоциклистам предлагают хотя бы на один день отказаться от своего "стального коня". Зато можно пройтись пешком или воспользоваться велосипедом.

Сегодня мы расскажем вам о том, что произойдет, если заменить автомобиль на велосипед. Возможно, после этого и вы захотите это сделать в повседневной жизни.

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Непереоциненная польза для здоровья

Эта тема, видимо, уже заезженная, но переоценить пользу для здоровья от регулярной езды на велосипеде действительно трудно. Прежде всего это положительно влияет на работу сердца. Достаточно всего 2 – 3 десятков километров, накрученных на велосипеде за неделю, чтобы значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, регулярные поездки на велосипеде создают эффективное физическую нагрузку для организма, что позволяет ему быстрее и эффективнее бороться с простудой и сезонными инфекциями.

Секс станет лучшим

Именно так! Регулярные физические нагрузки сделают вас более выносливыми в сексе, а ваше сексуальное здоровье будет более долговечным. У мужчин регулярные поездки на велосипеде снижают риск импотенции.

Более того, велосипед сделает приятнее и впечатления от самого секса. И для этого его даже не придется тянуть в постель. Говорится о более сильных ощущениях при оргазме, ведь выброс гормонов в тренированном теле ощущается более отчетливо.

Велосипед экономит деньги

Не секрет, что велосипед – очень экономное средство передвижения. Если не принимать во внимание детали "коня", которые иногда приходится менять – совершенно бесплатный. Ведь вам не приходится платить за топливо или за проезд в общественном транспорте.

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Велосипед спасает планету

Ваш "железный конь" может быть еще и таким себе супергероем. В отличие от автомобиля, велосипед – это экологически чистый транспорт в использовании. При этом на авто приходится около 25% всех парниковых газов в мире.

Таким образом когда вы крутите педали вместо того, чтобы ехать на авто, то приобщаетесь к тому, чтобы эту долю снизить. Вы буквально спасаете планету каждым своим обертыванием педали.

Вы всегда в отличной форме

Велосипед – отличный способ держать себя в хорошей форме. Во-первых, начать регулярно ездить на велосипеде значительно проще, чем начать регулярно бегать. Банально потому, что это более утомительно.

Для того, чтобы нивелировать риск ожирения медики рекомендуют заниматься спортом 60 – 90 минут в день. А велосипедистам даже не нужно прилагать к этому какие-то усилия.



Велосипед поможет сохранить хорошую форму / Фото "ВелоЖурнал"

Вокруг много интересного

Если вы пересаживаетесь с автомобиля или с общественного транспорта на велосипед, готовьтесь к тому, что, вполне вероятно, придется менять привычные маршруты.

Или же по новым маршрутам, или же уже по привычному можно заметить много интересного на улицах родного города – того, чего раньше не замечал за окном автомобиля.

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Велосипед – это стильно

Во-первых, велосипед позволяет одеваться как хотите. Если вы едете на велосипеде в обтягивающем трико или в спортивном костюме – то никто вам и слова не скажет. Зато если вы в таком виде пройдетесь без велосипеда, то окружающие в лучшем случае решат, что вы – "пацан с района".

И вообще велосипед уже давно стал современным трендом. Многие используют "коня" как важный элемент собственного стиля, а в популярном сериале даже президент ездил на работу только на велосипеде.



Велосипед становится важным элементом стиля / Фото Bike & Me

Тренировка по дороге на работу

Этот пункт особенно полезен, если у вас малоподвижная работа. Тогда эту подвижность вам поможет заменить процесс добирания на работу.

Кроме того, он будет полезным для тех, кто убеждает сам себя, что находится в неудовлетворительном физической форме, потому что из-за работы нет времени заняться собой. Вот вам и выход – вы можете заниматься собой просто по дороге на эту самую работу.

Паркуешься – где хочешь

Парковка – главная проблема едва ли не любого украинского города. И не только украинского. Населенные пункты переполнены автомобилями. Часто стояния в пробке длится дольше, чем само добирание на работу. А потом еще полчаса приходится искать место для парковки автомобиля.

Эту проблему замечательно решает велосипед, ведь места для парковки "железного коня" в украинских городах – на каждом шагу. Поэтому с велосипедом время добирания на работу станет лишь быстрее.

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Велосипед полезен для автомобиля

Вам не показалось! Как бы ни странно это звучало, но велосипед только увеличит продолжительность эксплуатации вашего автомобиля. Особенно, если вы живете в большом городе и используете автомобиль для недалеких поездок.

Именно такие короткие поездки сокращается срок эксплуатации автомобильного двигателя. А для незначительных поездок лучше использовать велосипед. Тем более, что это имеет столько положительных последствий.