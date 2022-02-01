Пилотный проект запустила инициатива Change Please Foundation. Представители организации поддерживают бездомных и занимаются ускорением их возвращения к работе.
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О проекте
В переоборудованных автобусах есть:
- встроенные шкафы;
- места для сидения;
- туалет и душ;
- кабинет поддержки;
- специальный сервис: ультрасовременный стоматологический кабинет, кабинет психического здоровья с капсулами для консультационных сессий и другое.
Авторы инициативы объясняют, что они стремились создать пространство, максимально напоминающее уютный дом. Именно поэтому в доме окна увешаны шторами, а по всей территории расставлены растения.
Как выглядят мобильные пункты помощи бездомным / Фото Change Please
Благотворительные автобусы будут курсировать пять дней в неделю. В течение двух из них они будут припаркованы в стратегических локациях, чтобы люди знали, что есть места, где им охотно помогут. Остальные недели центры помощи будут курсировать там, где обычно собираются бездомные. Кроме того, вскоре запустят ночной сервис, с помощью которого они смогут заночевать в специальных автобусах.