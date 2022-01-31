На официальной презентации присутствовали ВПЛ, а также представители международных, национальных и локальных организаций. Сейчас организаторы проекта ищут региональных представителей и представительниц, которые помогут построить прочные связи с целевыми общинами.
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Почему это важно
Программа "Единение ради действия" рассчитана на 2 года. Так, внутренне перемещенные лица в Украине смогут приобрести ценные навыки разрешения конфликтов и адвокации. Программа действует в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях.
На что направлена деятельность
Проект призван укрепить социальный капитал ВПЛ и сделать их менее уязвимыми. Команда программы намерена обеспечить ВПЛ и принимающим общинам возможность:
- применять передовой опыт в отстаивании своих прав и для проведения мероприятий по социальной сплоченности в своих общинах;
- повысить межгрупповую социальную сплоченность и уменьшить напряженность путем совместных общественных проектов;
- участвовать в разработке и внедрении планов интеграции для лучшего удовлетворения потребностей маргинализированных групп населения.