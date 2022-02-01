Пілотний проєкт запустила ініціатива Change Please Foundation. Представники організації підтримують безпритульних та займаються прискоренням їхнього повернення до роботи.

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Про проєкт

У переобладнаних автобусах є:

вбудовані шафи;

місця для сидіння;

туалет та душ;

кабінет підтримки;

спеціальний сервіс: ультрасучасний стоматологічний кабінет, кабінет психічного здоров'я з капсулами для консультаційних сесій тощо.

Автори ініціативи пояснюють, що вони прагнули створити простір, який максимально нагадує затишну домівку. Саме тому у будинку вікна завішані шторами, а по всій території розставлені рослини.

Як виглядають мобільні пункти допомоги безпритульним / Фото Change Please

Благодійні автобуси курсуватимуть п'ять днів на тиждень. Впродовж двох із цих днів вони будуть припарковані у стратегічних локаціях, аби люди знали, що є місця, де їм охоче допоможуть. Решту тижня центри допомоги курсуватимуть там, де зазвичай збираються безхатченки. Крім того, незабаром запустять нічний сервіс, за допомогою якого вони зможуть заночувати у спеціальних автобусах.