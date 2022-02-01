Для беспризорных: в Лондоне двухэтажные автобусы будут переоборудованы в центры помощи

В Лондоне несколько двухэтажных автобусов переоборудуют в пункты помощи бездомным. Это уютные помещения, где каждый человек, оказавшийся в сложных жизненных обстоятельствах, может воспользоваться базовыми услугами.

Пилотный проект запустила инициатива Change Please Foundation. Представители организации поддерживают бездомных и занимаются ускорением их возвращения к работе.

Интересно В Украине запустили программу "Единение ради действия": почему это важно

О проекте

В переоборудованных автобусах есть:

встроенные шкафы;

места для сидения;

туалет и душ;

кабинет поддержки;

специальный сервис: ультрасовременный стоматологический кабинет, кабинет психического здоровья с капсулами для консультационных сессий и другое.

Авторы инициативы объясняют, что они стремились создать пространство, максимально напоминающее уютный дом. Именно поэтому в доме окна увешаны шторами, а по всей территории расставлены растения.

Как выглядят мобильные пункты помощи бездомным / Фото Change Please

Благотворительные автобусы будут курсировать пять дней в неделю. В течение двух из них они будут припаркованы в стратегических локациях, чтобы люди знали, что есть места, где им охотно помогут. Остальные недели центры помощи будут курсировать там, где обычно собираются бездомные. Кроме того, вскоре запустят ночной сервис, с помощью которого они смогут заночевать в специальных автобусах.