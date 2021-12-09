Как рассказала соучредительница образовательной программы "Экосознание Днепра" Анна Жихарева-Толстик, для награждения даже подобрали зеленую дорожку, она символизирует начало экосознательного пути.

Интересно Биотопливо и даже удобрения: на что перерабатывают отходы в McDonald's

Dnipro Green Hope 2021

Похожее мероприятие в Днепре состоялось впервые. Экосознательных днепрян отмечали по семи номинациям:

  • Refuse – отказ от лишнего,
  • Recycle – переработка,
  • Reuse – повторное использование,
  • Regreenery – озеленение,
  • Recreation – изменение мышления,
  • Renovation – зеленые инновации,
  • Regeneration – биоразнообразие.

Во время мероприятия департамент экологической политики Днепровского городского совета отчитался о проделанной работе в 2021 году.

Мы провели множество разнообразных мероприятий. Важно, что это открытый диалог между днепрянами и городскими властями. Нам что-то предлагают, мы помогаем в реализации, и главное, что мы совместно работаем над одной целью – сделать Днепр более экосознательным.
– отметил директор департамента экополитики горсовета Олег Семенко.

Церемония награждения экосознательных днепрян: смотрите фото