Як розповіла співзасновниця освітньої програми "Екосвідомість Дніпра" Ганна Жихарєва-Толстік, для нагородження навіть підібрали зелену доріжку, вона символізує початок екосвідомого шляху.
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Dnipro Green Hope 2021
Схожий захід у Дніпрі відбувся вперше. Екосвідомих дніпрян відзначали за сімома номінаціями:
- Refuse – відмова від зайвого,
- Recycle – переробка,
- Reuse – повторне використання,
- Regreenery – озеленення,
- Recreation – зміна мислення,
- Renovation – зелені інновації,
- Regeneration – біорізноманіття.
Під час заходу департамент екологічної політики Дніпровської міської ради відзвітував про виконану роботу у 2021 році.
Ми провели багато різноманітних заходів. Важливо, що це відкритий діалог між дніпрянами та міською владою. Нам щось пропонують, ми допомагаємо у реалізації, і головне, що ми спільно працюємо над однією метою – зробити Дніпро більш екосвідомим,
– наголосив директор департаменту екополітики міськради Олег Семенко.
Церемонія нагородження екосвідомих дніпрян: дивіться фото
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