В Днепре наградили экосознательных граждан

В городе Днепр наградили горожан, которые заботятся о природе, экологии, мусоропереработке и внедрении "зеленых" технологий. Награждение состоялось в рамках инициативы "Dnipro Green Hope 2021 – награда экосознательных днепрян".

Как рассказала соучредительница образовательной программы "Экосознание Днепра" Анна Жихарева-Толстик, для награждения даже подобрали зеленую дорожку, она символизирует начало экосознательного пути.

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Dnipro Green Hope 2021

Похожее мероприятие в Днепре состоялось впервые. Экосознательных днепрян отмечали по семи номинациям:

Refuse – отказ от лишнего,

– отказ от лишнего, Recycle – переработка,

– переработка, Reuse – повторное использование,

– повторное использование, Regreenery – озеленение,

– озеленение, Recreation – изменение мышления,

– изменение мышления, Renovation – зеленые инновации,

– зеленые инновации, Regeneration – биоразнообразие.

Во время мероприятия департамент экологической политики Днепровского городского совета отчитался о проделанной работе в 2021 году.

Мы провели множество разнообразных мероприятий. Важно, что это открытый диалог между днепрянами и городскими властями. Нам что-то предлагают, мы помогаем в реализации, и главное, что мы совместно работаем над одной целью – сделать Днепр более экосознательным.

– отметил директор департамента экополитики горсовета Олег Семенко.

Церемония награждения экосознательных днепрян: смотрите фото

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