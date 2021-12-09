В Днепре наградили экосознательных граждан
Источник:городской совет Днепра
В городе Днепр наградили горожан, которые заботятся о природе, экологии, мусоропереработке и внедрении "зеленых" технологий. Награждение состоялось в рамках инициативы "Dnipro Green Hope 2021 – награда экосознательных днепрян".
Как рассказала соучредительница образовательной программы "Экосознание Днепра" Анна Жихарева-Толстик, для награждения даже подобрали зеленую дорожку, она символизирует начало экосознательного пути.
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Dnipro Green Hope 2021
Похожее мероприятие в Днепре состоялось впервые. Экосознательных днепрян отмечали по семи номинациям:
- Refuse – отказ от лишнего,
- Recycle – переработка,
- Reuse – повторное использование,
- Regreenery – озеленение,
- Recreation – изменение мышления,
- Renovation – зеленые инновации,
- Regeneration – биоразнообразие.
Во время мероприятия департамент экологической политики Днепровского городского совета отчитался о проделанной работе в 2021 году.
Мы провели множество разнообразных мероприятий. Важно, что это открытый диалог между днепрянами и городскими властями. Нам что-то предлагают, мы помогаем в реализации, и главное, что мы совместно работаем над одной целью – сделать Днепр более экосознательным.
– отметил директор департамента экополитики горсовета Олег Семенко.
Церемония награждения экосознательных днепрян: смотрите фото
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