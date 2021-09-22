Так, средства пойдут на создание, расширение, управление и мониторинг заповедных территорий. Речь идет об Андах в Южной Америке, бассейне Конго и Тихом океане.

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Что еще известно

В 2020 году Безос основал "Фонд Земли" (Bezos Earth Fund), одной из целей которого является "30х30". Она заключается в предотвращении вымирания различных видов животных и растений на 30% территории суши и моря до 2030 года.

Основатель Amazon Джефф Безос признан самым богатым человеком мире. По данным Forbes, сегодня состояние Джефф Безос достигают 195,1 миллиарда долларов.

Недавно Безоса заявил, что его фонд пожертвует 150 миллионов долларов экологическим группам. Средства получат организации, которые поддерживают инициативу администрации президента Джо Байдена Justice40.