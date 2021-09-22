Так, кошти спрямують на створення, розширення, управління та моніторинг заповідних територій. Наразі йдеться про Анди в Південній Америці, басейн Конго та Тихий океан.

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Що ще відомо

У 2020 році Безос заснував "Фонд Землі" (Bezos Earth Fund), однією з цілей якого є "30х30". Вона полягає у запобіганні вимирання різних видів тварин і рослин на 30% територій суші та моря до 2030 року.

Засновник Amazon Джефф Безос визнаний найбагатшою людиною світі. За даними Forbes, сьогодні статки Джеффе Безоса сягають 195,1 мільярда доларів.

Нещодавно Безоса заявив, що його фонд пожертвує 150 мільйонів доларів екологічним групам. Кошти отримають організації, які підтримують ініціативу адміністрації президента Джо Байдена Justice40.