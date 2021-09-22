Так, кошти спрямують на створення, розширення, управління та моніторинг заповідних територій. Наразі йдеться про Анди в Південній Америці, басейн Конго та Тихий океан.
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Що ще відомо
У 2020 році Безос заснував "Фонд Землі" (Bezos Earth Fund), однією з цілей якого є "30х30". Вона полягає у запобіганні вимирання різних видів тварин і рослин на 30% територій суші та моря до 2030 року.
Нещодавно Безоса заявив, що його фонд пожертвує 150 мільйонів доларів екологічним групам. Кошти отримають організації, які підтримують ініціативу адміністрації президента Джо Байдена Justice40.