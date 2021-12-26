"Еда счастья": диетолог рассказала о влиянии продуктов на настроение
Источник:Светлана Фус в фейсбуке
Рацион влияет на психологическое состояние человека, его самочувствие и вероятность либо провоцировать стресс, либо наоборот – избавить от тревоги и улучшить настроение. Деитолог рассказала, как разные продукты влияют на наше настроение.
Рыба, крупы, ягоды и фрукты, молочка и шоколад – у каждого продукта, кроме вкусовых качеств и питательных особенностей, есть свои "побочные" эффекты, влияющие на наше настроение и состояние. Какие продукты за что отвечают в нашем ментальном состоянии, объяснила Светлана Фус.
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Жирная морская рыба
Морская рыба богата полиненасыщенными жирами Омега-3, которые облегчают симптомы тревоги и депрессии. Старайтесь употреблять как минимум два блюда из жирной морской рыбы в неделю.
Диетология советует разнообразить ваше меню такой рыбой:
- анчоусы,
- сардины,
- сельдь,
- лосось,
- форель,
- скумбрия.
Морская рыба может спасти от депрессии / Фото Istock
Орехи
Сырые орехи способны избавить от чувства тоски. Прекрасно в этом случае подойдут грецкие орехи. В них есть, кроме полиненасыщенных жирных кислот, витамин В6, магний, успокаивающих нашу нервную систему, влияют на артериальное давление, причем как в состоянии покоя, так и волнения.
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Цельнозерновая крупа
В них содержится триптофан – аминокислота, способствующая выработке серотонина (для повышения настроения) и мелатонина (для улучшения качества сна).
Свежие и замороженные ягоды
Ягоды богаты натуральными сахарами, витамином С и антиоксидантами, которые косвенно снижают чувство тревоги.
Ягоды способны снижать чувство тревоги / Фото Sugar Geek Show
Молочные продукты
Молочные продукты (в частности, сыр) – это один из источников тирозина – аминокислоты, являющийся предшественником дофамина – одного из "гормонов счастья". Именно нехватка дофамина вызывает депрессии и стресс.
Правильное соотношение белков и углеводов в питании поможет нормализовать продукцию дофамина и избавиться от плохого настроения.
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Горький шоколад
Это естественный антидепрессант, улучшающий настроение. Но стоит быть осторожным, ведь этот продукт достаточно калорийный! Оптимальное количество черного шоколада для взрослого – около 25 – 30 граммов в день.Важно! Светлана Фус советует не забывать каждый день искать что-то положительное в своей жизни, не зацикливаться на проблемах, быть рядом с родными и правильно питаться. Это прекрасный способ повысить настроение и избавиться от негативных мнений.