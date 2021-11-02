Если хотите сменить профессию: 5 советов для развития карьеры

Исследования показывают, что большинство украинцев планируют сменить работу в течение года. Начинать новую карьеру обычно бывает очень сложно, но возможно и сделать это с пользой.

К такой трансформации следует подойти очень серьезно и выстроить четкую стратегию, которая позволит быстро достичь поставленных целей и стать настоящим профессионалом в новой профессии.

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Подумайте, чем действительно хотите заниматься

Многие занимаются одним и тем же делом только потому, что привыкли к этому: долгое время учились в институте, сразу пошли работать по специальности, многие годы работали в этой области и теперь боятся сделать хотя бы один шаг в сторону давно намеченного пути.

Это удачная стратегия, только если вам действительно нравится то, чем вы занимаетесь. Но не всегда это так, ведь мы часто разочаровываемся в собственном выборе. В таком случае есть четкий алгоритм выхода из этой ситуации:

Проанализируйте свое отношение к текущей работе и определите, что вам в ней не нравится;

Четко решите, в какой сфере вы хотите развиваться;

Составьте список соответствующих обязанностей;

Опишите корпоративную среду и характеристики компаний, где вы хотите работать;

Подумайте, каким должен быть уровень зарплаты, варианты соцпакета и другие условия труда.

Учитесь

Смена профессии невозможна без получения дополнительного профессионального образования. Но для этого абсолютно необязательно долго учиться в университете и получать высшее образование – достаточно курсов переподготовки.

Такой формат позволяет быстро освоить все необходимые навыки для работы и быстро переключиться на новую сферу деятельности. Работодатели знают об этом и относятся к курсам профессиональной подготовки как к серьезному дополнительному образованию. Для этого следует:

Определитесь со специальностью и навыками, необходимыми для работы;

Выберите учебный центр, который имеет лицензию на ведение образовательной деятельности и выдает дипломы о профессиональной переподготовке. Обратите внимание на срок работы компании на рынке и ее статус, чтобы получить знания, а не только "бумагу" по итогам обучения;

Возьмите приложение, которое позволит вам изучить максимум навыков, необходимых для работы в новой сфере.

Развивайте "гибкие" навыки

При нехватке ярких достижений в новой профессиональной сфере вашим преимуществом могут стать развитые "гибкие" навыки.

Это эмоциональный интеллект, тайм-менеджмент, постановка целей и задач, переговоры и коммуникации – все то, что влияет на качество и эффективность рабочего процесса. Все очень просто:

Составьте список гибких навыков, которые могут быть полезны как в текущей, так и в будущей вашей работе;

Указывайте эту информацию в резюме. Если вы проходили курсы по развитию этих навыков, не забудьте рассказать об этом в резюме;

Делайте ставку на гибкие навыки при написании рекомендательного письма и на собеседовании.

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Развивайте понимание профессиональной среды

Большой опыт работы не всегда является ключевым преимуществом при поиске работы. Иногда гораздо важнее бывает то, как претендент преподносит себя как профессионал. И об этом важно позаботиться еще до собеседования. Для этого:

Изучите профессиональную среду. Посмотрите сайты и страницы в соцсетях компаний, в которых вы хотели бы работать. Проанализируйте, о чем они пишут, как представляют свой бренд и как общаются с клиентами;

Обновите резюме. Проведите мониторинг имеющихся вакансий в интересующей вас сфере деятельности, изучите требования, обязанности и сравните со своими возможностями;

Обновите резюме в соответствии с требованиями работодателей, добавьте информацию о пройденных курсах, расскажите о достижениях на прошлом рабочем месте, подчеркните мягкие навыки и универсальные профессиональные компетенции.

Используйте нетворкинг

Общайтесь с людьми из интересующей вас отрасли, чтобы не только больше узнать о профессии, но и завести полезные знакомства, которые помогут вам в трудоустройстве.

Используйте все возможности, чтобы завести контакты в новой сфере деятельности. Это отличный способ найти клиентов, партнеров и даже работодателя. Это тоже сделать не так и сложно:

Разместите в своих соцсетях сообщения о том, что ищете работу;

Сообщите своему окружению, что вы открыли новую сферу профессиональной деятельности и находитесь в активном поиске новых проектов и решений, где можете поделиться своими знаниями;

Спросите совета у знакомых, работающих в интересующей вас сфере. Возможно, они знают, где открыты соответствующие вакансии;

Посещайте профессиональные конференции, мастер-классы, воркшопы и другие мероприятия, где профессионалы собираются в нужной отрасли.