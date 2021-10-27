О том, какие привычки мешают проявить себя на работе с лучшей стороны и как получить долгожданное повышение, рассказывает основатель онлайн-школы для детей Novator Мария Смолянова.
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Отсутствие жажды к обучению
Карьерный рост тесно связан с профессиональным развитием. Если сотрудник не изъявляет желания расти профессионально, это не останется незамеченным со стороны руководства.
Отсутствие жажды к обучению может быть следствием банального нежелания развиваться или сотрудник может стесняться спросить у работодателя о возможности обучения.
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Невосприятие новых тенденций и технологий
При скорости происходящих в мире изменений особенно ценятся специалисты, способные адаптироваться к этим изменениям. Но многим людям это очень трудно, поскольку прогресс часто ассоциируется с риском потерять стабильность.
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Неуверенность в себе
Открывающиеся возможности карьерного роста влекут за собой дополнительную ответственность, к которой не все оказываются готовы. Сотрудник начинает сомневаться в себе и своих силах, потому что боится совершить ошибку и не справиться.
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Неумение выстраивать приоритеты
Часто сотрудники пытаются завоевать доверие руководителя и берутся за работу, которую могут найти в отделе. В итоге они оказываются загруженными не только своими делами, но и задачами всей команды.
На первый взгляд начальник может быть удовлетворен производительностью и усердием сотрудника, но отсутствие приоритетов в организации рабочих дел и неумение отделять свой блок работы от задач других членов команды говорят об отсутствии необходимых навыков руководства.
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Зависимость от коллектива
Не секрет, что рабочая атмосфера оказывает ощутимое влияние на производительность каждого сотрудника, однако подобрать идеальный коллектив крайне непросто.
Чаще всего, попадая в расслабленную атмосферу и неспешный ритм выполнения задач, даже самый энергичный сотрудник теряет искру в глазах и начинает плыть по течению.