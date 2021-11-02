До такої трансформації варто підійти дуже серйозно й вибудувати чітку стратегію, яка дозволить швидко досягти поставленої мети та стати справжнім професіоналом у новій професії.

Цікаво Мобільність, колаборація та інклюзивність: принципи, що мотивують людей в МакДональдз

Подумайте, чим справді хочете займатись

Багато хто займається однією і тією ж справою тільки тому, що звикли до цього: довгий час навчалися в інституті, одразу пішли працювати за фахом, багато років працювали в цій галузі й тепер бояться зробити хоча б один крок убік із давно наміченого шляху.

Це вдала стратегія лише, якщо вам справді подобається те, чим ви займаєтесь. Та не завжди це так, адже часто ми розчаровуємось у власному виборі. У такому разі є чіткий алгоритм виходу з цієї ситуації:

Проаналізуйте своє ставлення до поточної роботи та визначте, що саме вам у ній не подобається;

Чітко вирішіть, у якій сфері ви хочете розвиватись;

Складіть перелік відповідних обов'язків;

Опишіть корпоративне середовище та характеристики компаній, де хочете працювати;

Подумайте, якими мають бути рівень зарплати, варіанти соцпакету та інші умови праці.

Навчайтесь

Зміна професії неможлива без здобуття додаткової професійної освіти. Та для цього абсолютно необов'язково довго навчатися в університеті та отримувати вищу освіту – достатньо курсів перепідготовки.

Такий формат дозволяє швидко освоїти всі необхідні для роботи навички та швидко переключитися на нову сферу діяльності. Роботодавці знають про це й ставляться до курсів професійної підготовки як до серйозної додаткової освіти. Для цього слід:

Визначтеся зі спеціальністю та навичками, які вам потрібні для роботи;

Виберіть навчальний центр, який має ліцензію на ведення освітньої діяльності та видає дипломи про професійну перепідготовку. Зверніть увагу на термін роботи компанії на ринку та її статус, щоб справді отримати знання, а не лише "папір" за підсумками навчання;

Візьміть програму, яка дозволить вам вивчити максимум навичок, необхідних для роботи в новій сфері.

Розвивайте "гнучкі" навики

При браку яскравих досягнень у новій професійній сфері вашою перевагою можуть стати розвинені "гнучкі" навички.

Це емоційний інтелект, тайм-менеджмент, постановка цілей і завдань, переговори та комунікації – загалом усе те, що впливає на якість та ефективність робочого процесу. Усе дуже просто:

Складіть список гнучких навичок, які можуть бути корисними як у поточній, так і майбутній вашій роботі;

Вказуйте цю інформацію у резюме. Якщо ви проходили курси розвитку цих навичок, не забудьте розповісти про це в резюме;

Робіть ставку на гнучкі навички при написанні рекомендаційно листа та на співбесіді.

Варто знати Кар'єрному зростанню заважають 5 звичок: що варто змінити

Розвивайте розуміння професійного оточення

Великий досвід роботи не завжди є ключовою перевагою під час пошуку роботи. Іноді набагато важливіше буває те, як претендент подає себе як професіонал. І про це важливо подбати ще до співбесіди. Для цього:

Вивчіть професійне оточення. Подивіться сайти та сторінки в соцмережах компаній, у яких ви хотіли б працювати. Проаналізуйте, про що вони пишуть, як репрезентують свій бренд та як спілкуються з клієнтами;

Оновіть резюме. Проведіть моніторинг наявних вакансій у цікавій для вас сфері діяльності, вивчіть вимоги, обов'язки та порівняйте зі своїми можливостями;

Оновіть резюме відповідно до вимог роботодавців, додайте інформацію про пройдені курси, розкажіть про досягнення на минулому робочому місці, наголосіть на м'яких навичках та універсальних професійних компетенціях.

Використовуйте нетворкінг

Спілкуйтеся з людьми з цікавої для вас галузі, щоб не тільки більше дізнатися про професію, але й завести корисні знайомства, які допоможуть вам у працевлаштуванні.

Використовуйте всі можливості для того, щоб завести контакти у новій сфері діяльності. Це чудовий спосіб знайти клієнтів, партнерів та навіть роботодавця. Це теж зробити не так і складно:

Розмістіть у своїх соцмережах повідомлення про те, що шукаєте роботу;

Повідомте своєму оточенню, що ви відкрили для себе нову сферу професійної діяльності та перебуваєте в активному пошуку нових проектів та рішень, де можете поділитися своїми знаннями;

Запитайте поради у знайомих, які працюють у цікавій для вас сфері. Можливо, вони знають, де зараз відкрито відповідні вакансії;

Відвідуйте професійні конференції, майстер-класи, воркшопи та інші заходи, де збираються професіонали у потрібній галузі.

Цікаво! Дослідження Jooble, проведене протягом вересня – жовтня 2021 року показало, що 85,6% українців хочуть змінити роботу протягом найближчого року.



При цьому понад половина опитаних хочуть працювати на одному місці якомога довше, а зміна роботи для них – це наслідок певних обставин.