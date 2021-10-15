Под ограничения попадает пластиковая тара для примерно 30 видов фруктов и овощей. Ожидается, что инициатива обеспечит уменьшение количества пластиковых упаковок на 1 миллиард ежегодно.

Интересно Мобильность, коллаборация и инклюзивность: принципы, мотивирующие людей в МакДональдз

Детали

В Правительстве Франции подчеркивают, что сейчас 37% фруктов и овощей продают в пластиковой упаковке. Поэтому власть стремиться уменьшить этот показатель. Главная цель – минимизация негативного воздействия на окружающую среду.

Запрет будет действовать для следующих позиций:

Овощи

Огурцы, помидоры, сладкий перец, редис, лук/лук порей, кабачки, баклажаны, картофель, морковь, репа, капуста/цветная капуста, пастернак, корнеплоды, топинамбур.

Фрукты

Яблоки, груши, бананы, апельсины, клементины, киви, мандарины, лимоны, грейпфруты, сливы, дыни, ананасы, манго, маракуя и хурма.

Особые условия

Эта мера будет внедряться постепенно, поэтому производители имеют возможность вовремя найти альтернативные решения. В то же время возникает проблема – особенности хранения продуктов. Поэтому отдельные фрукты и овощи разрешат продавать в традиционной упаковке до определенного времени: