Під обмеження потрапляє пластикова тара для приблизно 30 видів фруктів та овочів. Очікується, що ініціатива забезпечить зменшення кількості пластикових упаковок на 1 мільярд щороку.

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Деталі

В Уряді Франції підкреслюють, що наразі 37% фруктів та овочів продають у пластиковій упаковці. Відтак влада прагне зменшити цей показник. Головна мета – мінімізація негативного впливу на довкілля.

Заборона діятиме для наступних позицій:

Овочі

Огірки, помідори, солодкий перець, редис, цибуля/цибуля порей, кабачки, баклажани, картопля, морква, ріпа, капуста/цвітна капуста, пастернак, коренеплоди, топінамбур.

Фрукти

Яблука, груші, банани, апельсини, клементини, ківі, мандарини, лимони, грейпфрути, сливи, дині, ананаси, манго, маракуя і хурма.

Особливі умови