Цель инициативы – привлечь внимание к производителям Востока Украины. Считается, что еда – это универсальный язык, на котором можно достучаться до сердец людей.

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О блюде

Автор блюда, которое получило название "Мавка", – шеф-повар Виктория Котенко. В скором времени его смогут отведать посетители киевского ресторана "Канапа".

Блюдо представляет собой крокеты из фермерской свинины с джемом с кизилом внутри и в хрустящей панировке из сухарей и пряных трав извне. В качестве гарнира используется солерос – уникальный продукт Приазовья.

Я назвала блюдо "Мавка", потому что это универсальный узнаваемый персонаж украинской мифологии. Он появляется во всех регионах Украины, и всегда как бы между стихиями и мирами – между водой и лесом, между реальностью и выдумкой. Это отчасти нашло отражение в моем блюде: там есть элементы, которые ассоциируются с лесами, степью и морскими солончаками,

– поделилась Виталия Котенко.

Кроме того, это дань памяти Леси Украинцы, которая создала романтизированный образ Мавки, широко известный во всем мире. Автор блюда рассказывает, что одним из важнейших ингредиентов является кизил. Дело в том, что из поездок на Кавказ Леся Украинка привезла несколько кустов кизила и высадила их возле своей усадьбы. Известно, что они давали обильный урожай, а из ягод поэтесса варила чудесное кизиловое варенье.

"Сейчас в Запорожской области есть уникальное хозяйство, где выращивают 23 сорта кизила. Это о связях между историями, поколениями и регионами", – добавляет шеф-повар.

Ингредиенты с Востока

кизиловый джем – торговая марка Famberry;

сыр – крафтовая сыроварня Leman;

солерос (растение, которое растет на берегах соленых озер и лиманов) – ресторан "Морской кот" из села Щасливцево Херсонской области.

Кроме того, в рамках презентации блюда участники получили подарочные наборы, в которые вошли:

острый соус – бренд Zapalnichka;

мед – торговая марка "Власний Продукт" (Луганщина);

пастила и джем – семейная компания taroliko.

Полный текст публикации Проекта USAID "Экономическая поддержка Восточной Украины":

ДЛЯ ПРОМОЦИИ ВОСТОЧЕНИЯ УКРАИНЫ СОЗДАЛИ НОВОЕ БЛЮДА С КИЗИЛОМ И СОЛЛЕРОСОМ

29 октября Проект USID "Экономическая поддержка Восточной Украины" (Проект USAID) представил новую коммуникационную кампанию "Восток: Перезагрузка". Во время мероприятия шеф-кухарка ресторана КАНАПА ресторан. салон Виталия Котенко представила новое блюдо - "Мавка".

Продукты для ее создания предоставили производители Восточной Украины. Владельцы торговой марки Famberry направили кизиловый джем. Сыр изготовили в крафтовой сыроварне Крафтовая сыроварня Leman. Владелицы ресторана "Морской кот" из села Счастливцево Херсонской области прислали солерос – растение, которое растет на берегах соленых озер и лиманов.

Блюда "Мавка" – это крокеты из фермерской свинины с джемом с кизилом внутри и в хрустящей панировке из сухарей и пряных трав извне. Гарнир – солерос – уникальный продукт Приазовья, который может стать одним из гастрономических символов региона.

"Я назвала блюдо "Мавка", потому что это – универсальный узнаваемый персонаж украинской мифологии. Он появляется во всех регионах Украины, и всегда словно между стихиями и мирами – между водой и лесом, между реальностью и выдумкой. Это частично нашло отражение в моей блюде: там есть элементы, которые ассоциируются с лесами, степью и морскими солончаками, – поделилась Виталия Котенко.– Также это блюдо – дань памяти Леси Украинцы, которая создала романтизированный образ Мавки, который знают во всем мире. – кизил Из поездок на Кавказ Леся Украинка привезла несколько кустов кизила и посадила их возле своей усадьбы Известно, что они давали обильный урожай, а из ягод поэтесса варила прекрасное кизиловое варенье Сейчас в Запорожской области есть уникальное хозяйство, где выращивают .Это о связях между историями, поколениями и регионами”.

В скором времени блюдо "Мавка" будут предлагать гостям в киевском ресторане "Капана". Виталия Котенко надеется, что таким образом привлечет внимание производителей Востока Украины, ведь еда – это универсальный язык, которым можно достучаться до сердец людей.

Кроме вкусного блюда, участники мероприятия получили подарочный набор крафтовых производителей Востока Украины. Остроты блюду добавил бренд авторских соусов Zapalnichka. Мед из Луганщины прислал пчеловод Роман Кирильев – владелец торговой марки Собственный Продукт. Семейная компания taroliko предоставила пастилу и джем.

Коммуникационная кампания "Восток: Перезагрузка" призвана показать успешные истории жителей Востока Украины и помочь тем, кто стремится перезагрузить свое настоящее ради успеха и процветания будущего Востока.

Перезагрузка – это обновление имеющихся ресурсов, это запуск нового образа мышления. Восток Украины имеет богатую историю и культуру, высокий промышленный потенциал и поэтому может стать драйвером развития различных экономических направлений и отраслей бизнеса, перезагрузки сознания населения, особенно молодежи. Миссия Проекта USAID – помочь в этом и поддержать тех, кто стремится перезагрузить свое сегодня ради успеха и процветания будущего Востока.

Вместе делаем шаг в направлении перезагрузки Востока!