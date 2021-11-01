Мета ініціативи – привернути увагу до виробників Сходу України. Вважається, що їжа – це універсальна мова, якою можна достукатися до сердець людей.

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Про страву

Авторка страви, яка отримала назву "Мавка", – шеф-кухарка Вікторія Котенко. Незабаром її зможуть скуштувати відвідувачі київського ресторану "Канапа".

Страва являє собою крокети з фермерської свинини з джемом із кизилом всередині та у хрусткій паніровці із сухарів та пряних трав іззовні. Як гарнір використовується солерос – унікальний продукт Приазов'я.

Я назвала страву "Мавка", бо це – універсальний впізнаваний персонаж української міфології. Він з'являється в усіх регіонах України, і завжди ніби поміж стихіями та світами – між водою та лісом, між реальністю та вигадкою. Це частково знайшло відображення у моїй страві: там є елементи, які асоціюються з лісами, степом і морськими солончаками,

– поділилася Віталія Котенко.

Крім того, це – данина пам'яті Лесі Українці, яка створила романтизований образ Мавки, широко відомий в усьому світі. Авторка страви розповідає, що одним з найважливіших інгредієнтів є кизил. Річ у тім, що з поїздок на Кавказ Леся Українка привезла кілька кущів кизилу та посадила їх біля своєї садиби. Відомо, що вони давали рясний урожай, а з ягід поетеса варила чудове кизилове варення.

"Зараз у Запорізькій області є унікальне господарство, де вирощують 23 сорти кизилу. Це про зв'язки між історіями, поколіннями та регіонами", – додає шеф-кухарка.

Інгредієнти зі Сходу

кизиловий джем – торгова марка Famberry;

сир – крафтова сироварня Leman;

солерос (рослина, яка росте на берегах солоних озер та лиманів) – ресторан "Морський кіт" із села Щасливцеве Херсонської області.

Крім того, у межах презентації страви учасники отримали подарункові набори, до яких увійшли:

гострий соус – бренд Zapalnichka;

мед – торгова марка "Власний Продукт" (Луганщина);

пастила та джем – родинна компанія taroliko.

Повний текст публікації Проєкту USAID "Економічна підтримка Східної України":

ДЛЯ ПРОМОЦІЇ СХОДУ УКРАЇНИ СТВОРИЛИ НОВУ СТРАВУ З КИЗИЛОМ ТА СОЛЕРОСОМ

29 жовтня Проєкт USID "Економічна підтримка Східної України" (Проєкт USAID) презентував нову комунікаційну кампанію "Схід: Перезавантаження". Під час заходу шеф-кухарка ресторану КАНАПА ресторан.салон Віталія Котенко представила нову страву – "Мавка".

Продукти для її створення надали виробники Східної України. Власники торгової марки Famberry надіслали кизиловий джем. Сир виготовили у крафтовій сироварні Крафтова сироварня Leman. Власниці ресторану "Морський кіт" із села Щасливцеве Херсонської області надіслали солерос – рослину, яка росте на берегах солоних озер та лиманів.

Страва "Мавка" – це крокети з фермерської свинини з джемом із кизилом всередині та у хрусткій паніровці із сухарів та пряних трав іззовні. Гарнір – солерос – унікальний продукт Приазов’я, який може стати одним із гастрономічних символів регіону.

"Я назвала страву "Мавка", бо це – універсальний впізнаваний персонаж української міфології. Він з'являється в усіх регіонах України, і завжди ніби поміж стихіями та світами – між водою та лісом, між реальністю та вигадкою. Це частково знайшло відображення у моїй страві: там є елементи, які асоціюються з лісами, степом і морськими солончаками, – поділилася Віталія Котенко. – Також ця страва – данина пам’яті Лесі Українці, яка створила романтизований образ Мавки, який знають у всьому світі. Дуже важливий елемент моєї страви – кизил. Із поїздок на Кавказ Леся Українка привезла кілька кущів кизилу та посадила їх біля своєї садиби. Відомо, що вони давали рясний урожай, а з ягід поетеса варила чудове кизилове варення. Зараз у Запорізькій області є унікальне господарство, де вирощують 23 сорти кизилу. Це про зв’язки між історіями, поколіннями та регіонами”.

Незабаром страву "Мавка" пропонуватимуть гостям у київському ресторані "Капана". Віталія Котенко сподівається, що в такий спосіб приверне увагу до виробників Сходу України, адже їжа – це універсальна мова, якою можна достукатися до сердець людей.

Окрім смачної страви, учасники заходу отримали подарунковий набір від крафтових виробників Сходу України. Гостроти страві додав бренд авторських соусів Zapalnichka. Мед із Луганщини надіслав бджоляр Роман Кирильєв – власник торгової марки Власний Продукт. Родинна компанія taroliko надала пастилу та джем.

Комунікаційну кампанію "Схід: Перезавантаження" покликана показати успішні історії жителів Сходу України та допомогти тим, хто прагне перезавантажити своє сьогодення заради успіху та процвітання майбутнього Сходу.

Перезавантаження – це оновлення наявних ресурсів, це запуск нового способу мислення. Схід України має багату історію та культуру, високий промисловий потенціал і саме тому може стати драйвером розвитку різних економічних напрямків та галузей бізнесу, перезавантаження свідомості населення, особливо молоді. Місія Проєкту USAID – допомогти у цьому та підтримати тих, хто прагне перезавантажити своє сьогодні заради успіху та процвітання майбутнього Сходу.

Разом робимо крок у напрямку перезавантаження Сходу!