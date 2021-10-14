Google запретит рекламу контента, что отрицает изменение климата
Источник:Google
Американская компания Google запретит продвигать контент, который отрицает теорию об изменении климата и причинах этого явления. Ограничения также касаться и видеосервиса YouTube.
Как пояснили в компании, запрет будет распространяться на контент, который "противоречит сложившемуся в научных кругах мнению о существовании и причинах изменения климата".
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Новые ограничения
Также ограничения на продвижение будет касаться контента, что противоречит мнению о том, что на смену климата влияет деятельность человека и выбросы парниковых газов.
Американские СМИ убеждены, что таким образом компания стремится лишить тех, кто распространяет информацию, что идет вразрез с научной мыслью об изменении климата, основного источника доходов.
Представитель Google сообщил, что компания задействует "набор автоматизированных инструментов и человеческие ресурсы для оценки" контента, который может подпадать под новые ограничения.
Google об изменениях климата: смотрите видео
Как работает Google?
Компания получает выручку от рекламы за счет продажи рекламных мест на своих платформах, а также посредничества при продаже рекламы на тысячах сайтов в сети Интернет.