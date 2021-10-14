Google запретит рекламу контента, что отрицает изменение климата

Американская компания Google запретит продвигать контент, который отрицает теорию об изменении климата и причинах этого явления. Ограничения также касаться и видеосервиса YouTube.

Как пояснили в компании, запрет будет распространяться на контент, который "противоречит сложившемуся в научных кругах мнению о существовании и причинах изменения климата".

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Новые ограничения

Также ограничения на продвижение будет касаться контента, что противоречит мнению о том, что на смену климата влияет деятельность человека и выбросы парниковых газов.

Американские СМИ убеждены, что таким образом компания стремится лишить тех, кто распространяет информацию, что идет вразрез с научной мыслью об изменении климата, основного источника доходов.

Представитель Google сообщил, что компания задействует "набор автоматизированных инструментов и человеческие ресурсы для оценки" контента, который может подпадать под новые ограничения.

Google об изменениях климата: смотрите видео