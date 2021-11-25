Однако выплаты будут виртуальными. На них учащиеся смогут приобрести абонементы в библиотеки, спортивные секции или бассейн.

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Новая инициатива будет поощрять детей и родителей выбирать более экологичные поездки на работу. Ожидается, что она позволит значительно сократить вредные выбросы в окружающую среду, вызванные транспортными средствами. Кроме того, проект будет популяризировать здоровый образ жизни среди молодежи.

Как это будет работать

Так, местные власти создали специальную платформу Buck-е. Процесс будет происходить следующим образом:

школа подает заявку на участие в программе;

родители регистрируются и получают датчик, который позже прикрепляется к рюкзаку ребенка;

датчик отслеживает расстояние, которое ребенок преодолел пешком или на велосипеде, однако – не отслеживает местонахождение;

специальный сканер регистрирует данные из устройства;

в зависимости от расстояния школьники будут получать виртуальные монеты;

ими учащиеся смогут рассчитываться за товары и услуги в точках, которые зарегистрированы на платформе – их будут тщательно отбирать и контролировать специалисты, чтобы обеспечить детям пользу и безопасность от покупок;

программа также позволит просматривать собственные выбросы углерода.

Администрация города надеется, что такое решение действительно будет прививать людям ответственное отношение к окружающей среде. Конечно, подобные инициативы не способны в корне изменить ситуацию, ведь они – не глобальные. Однако каждый локальный экопроект делает небольшой вклад в весомое дело: предотвратить экологическую катастрофу, на грани которой мы стоим сегодня.

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